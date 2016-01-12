ضباط مديرية امن اسيوط يحررون تلميذ ابتدائى اختطف اثناء تواجده ​بأرض زراعية

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من ​المديرية​ يفيد ورود بلاغ من «ي. ع.م»، فلاح ومقيم، ​بمنشأة خشبة، دائرة مركز القوصية، بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة باصطحاب حفيده، «م. ج.ى»، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيم بذات الناحية، معهم عنوة أثناء تواجده بالأرض الزراعية إلى مكان غير معلوم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي و​​وحدة مباحث مركز القوصية، حيث تم وضع خطة بحث لكشف غموض تلك الواقعة وضبط مرتكبيها، من خلال فحص علاقات والد و​ ​جد الطفل المختطف وخلافاتهما​ مع الغير ​​وخط سير الجناة وهروبهم توصلًا لشهود رؤية والكشف على الأشقياء الخطرين، والمشهور عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع واستخدام التقنيات الحديثة في تتبع الخاطفين وأسفر التطبيق الجيد لبنود خطة البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة «س.م.ع» فلاح، و«إ .ل.أ» عامل، و«أ.س.م» حاصل على معهد خدمة اجتماعية ومقيم بمنشأة خشبة، دائرة المركز ومطلوب ضبطه واحضارة في 5 قضايا ما بين قتل ومقاومة سلطات، و«م.ن.م» طالب، و«إ.ع.م»، طالب ومقيم.

وأكدت التحريات على أن المذكورين قد كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع خطف الأطفال ميسوري الحال ومساومة أهلهم على إعادة الطفل مقابل فدية، وأن المذكورين قد اتفقوا فيما بينهم علي خطف الطفل​ ​حال تواجده بالأرض الزراعية ملك جده لعلمهم بعمل والده بمجال المقاولات بدولة الكويت، وامتلاك جده عقارات بالقاهرة وثلاثة عشر فدان أرض زراعية بالقرية وأنهم قد استخدموا في ارتكاب الواقعة سيارة ربع نقل بيضاء اللون.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسيارة المستخدمة فى الواقعة بمزرعة بناحية مركز سمالوط، المنيا بالتنسيق وأمن المنيا بمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وأضاف بأن الطفل متواجد حاليًا بمنزله بناحية مير لدي زوجته «م.أ.خ»، ربة منزل.

تم تحرير الطفل وضبط زوجته، وارشد المتهم عن البندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة بالأشترك مع باقي المتهمين وأن دوره أقتصر على متابعة تحركات الطفل وإخطار باقي المتهمين بذات التاريخ ارتكب الواقعة لاقتسام المبلغ المتحصل عليه من الفدية معهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة ​.​