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ننشر كلمة ترحيب الرئيس السيسى بوفود الكوميسا قبيل مؤتمر فبراير بشرم الشيخ

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ننشر كلمة ترحيب الرئيس السيسى بوفود الكوميسا قبيل مؤتمر فبراير بشرم الشيخ ننشر كلمة ترحيب الرئيس السيسى بوفود الكوميسا قبيل مؤتمر فبراير بشرم الشيخ
ينشر "اليوم السابع" كلمة الترحيب الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوفود دول الكوميسا فى المؤتمر المقرر انعقاده يومى 20 و21 فبرير المقبل بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس فى كلمته التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه لشرف عظيم وسعادة لاستضافة منتدى الكوميسا عام 2016، هذا المنبر البارز الذى يجمع مجموعة واسعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال فى أفريقيا وجميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز التجارة الدولية الأفريقية والاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال مع التركيز بشكل رئيسى على دور القطاع الخاص.

وأضاف أن موضوع المنتدى هو العمل فى أفريقيا، سواء كنا نتحدث عن رجال الأعمال الأفارقة فى أفريقيا، والأعمال التجارية الدولية فى أفريقيا، وكذلك الأعمال التجارية الدولية من خلال فى أفريقيا، "أفريقيا 2016"، فسوف يتم إلقاء الضوء على قصص النجاح التى حققتها القارة، ونستخلص العبر من الماضى وستعرض الإنجازات، فى حين نبحث فى المستقبل وإلى الأمام، مؤكدا أن الآفاق الاقتصادية لأفريقيا مشرقة ومتنامية بشكل ملحوظ.

وجاء فى كلمة الرئيس أن "أفريقيا 2016" يمثل فرصة ثمينة لاستكشاف طرق جديدة للاستفادة من إمكانات النمو والدخول فى مناقشات غنية، واجتماعات مثمرة ودورات تنويرية حول كيفية تسريع الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل واستدامة التنمية.

وأشار الرئيس "بلدى ملتزمة أفريقيا ولن تدخر جهدا لتوسيع وتعزيز العلاقات والتكامل فى جميع البلدان الأفريقية من أجل مساعدتها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد "أفريقيا 2016" بعد الإطلاق التاريخى للمنطقة الثلاثية للتجارة الحرة (TFTA) بين الكوميسا، EAC والجماعة، فى 10 يونيو فى شرم الشيخ، هو شهادة حق تقر حرص مصر على تعزيز التجارة والاستثمار فى قارتنا الحبيبة، وأننى أتطلع إلى لقائكم جميعا فى الـ20 والـ21 من شهر فبراير 2016 بشرم الشيخ فى أفريقيا عام 2016.


>20 فبراير.. مصر تستضيف مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ تحت رعاية السيسي

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