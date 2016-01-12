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تمديد حالة الطوارئ بسيناء لـ 3 أشهر بدءًا من 27 يناير المقبل

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حق الشهيد - سيناء

حق الشهيد – سيناء

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح ، رقم 2 لسنة 2016.

ونصت المادة الأولى كما نشرت بالجريدة: «تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015 المشار إليه في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2016».
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