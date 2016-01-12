السيسى يستعرض مع وزير الإسكان مشروعات التعاون خلال زيارة الرئيس الصينى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة للمشروعات الجارى بحثها مع الجانب الصينى تمهيداً للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الصيني، ومنها مشروعات لتوفير خدمة الصرف الصحى فى 264 قرية بمحافظتى المنوفية والغربية و1077 قرية بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه المشروعات التى ستبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار ستساهم فى الحفاظ على المجارى المائية من التلوث وستعظم الاستفادة من مياه المصارف.

وأكد االرئيس على ضرورة العمل على زيادة نسبة التغطية للصرف الصحى بمختلف المحافظات بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، لاسيما فى ضوء ما يمثله الصرف الصحى من خدمة أساسية تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفر ظروفاً صحية وبيئية أفضل لهم، مؤكداً على أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الصرف وإيلائها الأولوية اللازمة.

وقال السفير علاء يوسف، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار وزير الاسكان إلى أنه من المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس الصينى لمصر التوقيع على العقود النهائية لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتضمن إنشاء المبانى الحكومية، وكذلك قاعة مؤتمرات كبرى، ومبنى للمعارض الدولية، و15 ألف وحدة سكنية.

وأكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع مع مراعاة اتباع أعلى معايير الجودة، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية بفعالية فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة والمحافظات، حيث أكد الرئيس على أهمية الانتهاء خلال العام الجارى من تنفيذ الـ 145 ألف وحدة سكنية المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى.

كما وجه الرئيس بزيادة عدد وحدات مشروع الإسكان المتوسط لتبلغ 250 ألف وحدة سكنية بدلاً من 150 ألفاً كما كان مقرراً، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مساكن صحية وآمنة لهم بمناطق متكاملة الخدمات. وقد أكد الرئيس على أهمية مراعاة تنفيذ الوحدات السكنية بتصميمات ومساحات تضمن توفير معيشة كريمة لمحدودى الدخل والشباب.

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