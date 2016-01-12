إسرائيل تعرض آثارا مصرية بمتحفها بالقدس المحتلة

ذكر موقع "لوكل" الاسرائيلى المعنى بأخبار مدينة القدس المحتلة أن إسرائيل تستعد لافتتاح معرضا للآثار المصرية بمتحف إسرائيل بمدينة القدس فى الرابع من شهر مارس المقبل.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن الآثار التى سيتم عرضها تتناول فترة الحكم الفرعونى المصرى لأرض كنعان "أرض فلسطين"، حيث امتدت فترة الحكم هذه لآلاف السنين.

وأوضح الموقع أن هذه الفترة من حكم المصريين لأرض كنعان لا يعرف الكثير عنها شيئا، لذا بادر المتحف الاسرائيلى بعرض هذه الفترة من حكم الفراعنة لأرض كنعان، مشيرا إلى أنه فى عام1500قبل الميلاد شن الملك تحتموس الثالث حمالات واسعة لتوسيع مملكته، حيث هزم الكنعانيين وبسط نفوذه على أراضيهم.

وأكد الموقع أن الفراعنة أثروا بشكل كبير على حياة الكنعانيين فى جميع مجالات الحياة، من ارتداء المجواهرات واستخدام الفخار والحجر والأدوات الأخرى.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم خلال المعرض عرض العديد من التماثيل، والمجواهرات وأدوات فخارية حجرية تعرض لاول مرة عن الحياة اليومية لحياة الفراعنة فى أرض كنعان.



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