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لتفادى تسوس الأسنان .. واظب على غسلها بانتظام

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لتفادى تسوس الأسنان .. واظب على غسلها بانتظام لتفادى تسوس الأسنان .. واظب على غسلها بانتظام
تحتل مشكلة تسوس الأسنان المشكلة رقم واحد فى المشكلات التى تتعلق بصحة الفم والأسنان، والتى تتسبب فى حدوث مشاكل صحية لشخص مثل وجود ألم الأسنان الشديدة وحدوث الصداع.
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تسوس الأسنان


>حول ذلك يقول دكتور محمد عماد، استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة: "تسوس الأسنان أحد المشاكل التى تتسبب فى حدوث تلف بجزء بأحد الأسنان أو الضروس بسبب نشاط البكتيريا المسببة لتسوس بالأسنان".
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>أسباب تسوس الأسنان


>واستكمل د. عماد قائلا "يعانى بعض الأشخاص من وجود تسوس بالأسنان بالرغم من قيامهم بغسل الأسنان ذلك عادة يكون بسبب العوامل التالية":

1)

التغذية غير الصحية غير المحتوية على الفيتامينات والضرورية والأملاح المعدنية المفيدة للجسم، خاصة الأسنان مثل الكالسيوم، ففى حالة نقص مستوى الكالسيوم يساهم فى ضعف السنّة، بالتالى تكون أكثر عرضة لحدوث التسوس وعدم قدرتها على مقاومة البكتريا بالرغم من غسيل أسنانه.
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2)

عدم غسل الأسنان بصورة سليمة بحيث يضمن نظافة الأسنان تماما، وبالتالى يحدث تسوس بالأسنان.
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3)

عدم المواظبة على غسل الأسنان بانتظام.

علاج تسوس الأسنان


>لذلك ينصح د.عماد بضرورة التزام الشخص بغسل أسنانه بانتظام بحيث لتجنب تسوس الأسنان، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالأملاح والمعدنية المفيدة مثل الكالسيوم المتواجد فى شرب منتجات الألبان.
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