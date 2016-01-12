القبض على تشكيل عصابى تخصص فى خطف الأطفال بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة كونوا تشكيلا عصابيا من 5 أشخاص تخصص فى خطف الأطفال ميسورى الحال، ومساومة أهلهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تمكن فريق البحث بالمديرية برئاسة العميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية من القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 5 أشخاص تخصص فى خطف الأطفال بقرى مركز القوصية.

ترجع أحداث الواقعة إلى مركز شرطة القوصية بشأن ما تبلغ به من المدعو "ى.ع.م" فلاح مقيم منشأة خشبة ـ دائرة المركز، بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون باصطحاب حفيدة المدعو "م.ج.ى" طالب بالصف الخامس التابتدائى ومقيم بذات الناحية معهم عنوة أثناء تواجده بالأرض الزراعية إلى مكان غير معلوم.

ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية وتعدى سافر على النفس فقد وجهناً بتشكيل فريق بحث وشارك فيه ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز القوصية.

تم وضع خطة بحث لكشف غموض تلك الواقعة وضبط مرتكبيها كان من أهم بنودها فحص علاقات والد وجد الطفل المختطف وخلافاتهما، وفحص خط سير الجناة وهروبهم توصلاً لشهود رؤية وفحص الأشقياء الخطرين والمشهور عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع وفحص ذيول التشكيلات العصابية فى مجال الخطف واستخدام التقنيات الحديثة فى تتبع الخاطفين أسفر التطبيق الجيد لبنود خطة البحث توصل فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "س.م.ع" فلاح مقيم مير ـ دائرة المركز و"إ.ل.أ" عامل ومقيم منشأة خشبة ـ دائرة المركز و"أ.س.م" حاصل على معهد خدمة اجتماعية ومقيم منشأة خشبة ـ دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا ما بين "قتل ـ مقاومة سلطات" و"م.ن.م" طالب ومقيم مير ـ دائرة المركز و"إ.ع.م" طالب ومقيم مير ـ دائرة المركز.

أكدت التحريات أن المذكورين قد كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الأطفال ميسورى الحال ومساومة أهليتهم على إعادة الطفل مقابل فدية وأن المذكورين قد اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفل المشار إليه حال تواجده بالأرض الزراعية ملك جده لعلمهم بعمل والده بمجال المقاولات بدولة الكويت وامتلاك جده عدد أربعة عقارات بالقاهرة وثلاثة عشر فدان أرض زراعية بالقرية، وأنهم قد استخدموا فى ارتكاب الواقعة سيارة ربع نقل بيضاء اللون ماركة تويوتا تحمل رقم 591 أ ل ب قيادة الأول وقيام المتهم الثانى بمتابعة الطفل وتحركاته وقيام باقى المتهمين باختطاف الطفل بالسيارة والفرار بها هرباً من مكان الواقعة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسيارة المستخدمة فى الواقعة حال تواجده بمزرعة بناحية مركز سمالوط ـ المنيا بالتنسيق وأمن المنيا وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين وأضاف بأن الطفل متواجد حالياً بمنزله بناحية مير لدى زوجته المدعوة "م.أ.خ" ربة منزل، حيث تم تحرير الطفل وضبط زوجته، كما أرشد عن البندقية الآلية وعدد 16 طلقة من ذات العيار والمستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشترك مع باقى المتهمين وأن دوره اقتصر على متابعة تحركات الطفل، وإخطار باقى المتهمين بذات التاريخ لاقتسام المبلغ المتحصل عليه من الفدية معهم.

يشار إلى أن المدعو "ب.ح.أ" مبيض محارة ومقيم الشيخ عون الله ـ دائرة المركز "خال الطفل" مستخدم الشريحة استغل الموقف، وقام بمساومة جد الطفل للحصول على مبلغ مالى نظير إعادة الطفل على الرغم من عدم ارتكابه الواقعة، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بمحاولة ابتزاز جد الطفل لتحقيق استفادة مالية مستغلاً اختطاف الطفل.