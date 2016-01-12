مذكرات حمادة إمام (1) - عندما قررت لعب الكرة لأحافظ على اسم والدي فدخلت الزمالك دون علمه

تألق جون أنطوي في مران الأهلي اليوم الثلاثاء هل يضمن له عودة للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر أمام الداخلية؟ هذه 5 لقطات من تدريبات اليوم.

وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الداخلية يوم الخميس في الجولة الـ14 من الدوري.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في الفوز على المقاولون العرب بشكل أساسي، بخوض تدريبات بدنية.

فيما شارك باقي اللاعبين في تقسيمة.

- كان أنطوي الأبرز بين لاعبي الأهلي في التدريبات البدنية، وظهر عليه الحماس والجدية في الأداء، بعدما أكد أنه لم يناقش أي عروض وصلته مع وكيل أعماله.

وأكد أنطوي أنه ينتظر الحصول على فرصة لإقناع جوزيه بيسيرو المدير الفني.. فهل تكون أمام الداخلية. ( اقرأ تصريحاته )

- لفت حسام غالي الأنظار في تقسيمة المران، حيث تألق بشكل كبير مع انتهاء فترة إيقافه واستعداده للمشاركة مع الفريق ضد الداخلية.

وغاب غالي عن فوز الأهلي على اتحاد الشرطة 7-3، ثم على المقاولون العرب 3-1.

وفي نفس الوقت، بات صالح جمعة منافس غالي الأول على المشاركة الأساسية جاهزا لمباراة الداخلية. ( اقرأ التفاصيل )

- أبدى بيسيرو استيائه من تصرف محمد حمدي زكي مع تمريرة جميلة لعبها له أنطوي خلال التقسيمة ووضعته منفردا بالمرمى.

بيسيرو من خارج الخطوط طلب من لاعبه التسديد مباشرة، ولكن تباطئ حمدي زكي جعله يخسر الكرة لصالح الدفاع.

- لعب أحمد الشيخ كجناح أيمن في التقسيمة، وتألق في الملعب.

وشارك الشيخ لأول مرة مع الأهلي هذا الموسم كبديل في الفوز على المقاولون.

- حرص بيسيرو على تدريب لاعبيه على التعامل مع الكرات العرضية بشكل مبتكر، حيث نفذ خدعة في المران.

وطلب بيسيرو من لاعبيه لعب الكرات العرضية على العارضة القريبة، على أن يتركها مهاجم الصندوق لزميله من الخلف.

فارق كبير بين الموسم الماضي والحالي في قوة الكرات العالية للأهلي أمام منافسيه، فهو الأكثر تسجيلا منها هذا الموسم مع مدربه جوزيه بيسيرو. ( اقرأ أكثر )