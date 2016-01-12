طريقة طبيعية للتخلص من سموم الجسم

لتتخلصي من السموم المتراكمة على بشرتك، عليك تقديم جرعة رائعة من المعادن والرطوبة لبشرتك. وبدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل للقيام بهذا الأمر، يمكنك أخذ قسط من الراحة، مع التخلّص من السموم، وأنت في المنزل، من دون معاناة الذهاب إلى صالونات التجميل.

إليك "سيدتي" أفضل طريقة طبيعية للتخلّص من سموم الجسم:



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المكونات:

1.نصف كوب من الطين الطبيعى (الأخضر الفرنسي).

2.2 ملعقة من ملح البحر.

3.ربع كوب من هلام الصبار.

4.ربع كوب من زيت الخروع.

الطريقة:

1.ضعي الطين وملح البحر في وعاء خشبي، وامزجي جيدًا؛ فملح البحر مصدر طبيعي للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

2.أضيفي زيت الخروع إلى الخليط، وامزجي جيدًا؛ فزيت الخروع رائع للتخلص من الجفاف وترطيب البشرة بشكل عميق.

3.ضعي هلام الصبار فوق الخليط، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك، كما يمكنك إضافة القليل من الماء لتحصلي على خليط سلس قليلًا.

4. قومي بوضع طبقة رقيقة من الخليط على جسمك بأكمله.

5.لفّي منشفةً نظيفةً على جسمك، واسترخي لمدة ساعة على الأقلّ، ثم اشطفي جسمك بالماء الدافئ جيدًا.

6. ضعي المرطب الخاص بك لترطيب بشرتك بعد تنظيفها لتحصلي على ترطيب رائع لبشرتك. أنت الآن تتمتعين ببشرة نظيفة رائعة وخالية من السموم.

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