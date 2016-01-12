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بالصور: 30 فكرة جمالية جديدة من Golden Globes 2016

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الثلاثاء 12-01-2016 16:57

تميّز حفل جوائز Golden Globes لهذا العام بالتجدّد الواضح في إطلالات النجمات، خصوصاً على الصعيد الجمالي. لذلك، لا بدّ من تسليط الضوء على الأساليب الجمالية الجديدة المفعمة بالحياة والحيوية الطبيعية، التي أطلّت بها النجمات لتقلب المقاييس الجمالية لعام 2016 على السجادة الحمراء.


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تنوعت أساليب المكياج باعتماد ألوان جديدة وطرق تطبيق مبتكرة في حين أن تسريحات الشعر ارتكزت على تجديد أهمّ التسريحات القديمة السهلة التنفيذ.


إليك ـ بالصور ـ آخر صيحات الجمال لعام 2016 مستوحاة من إطلالات النجمات في Golden Globes:


المفاجأة الجمالية الأولى كانت مع ليدي غاغا Lady Gaga التي أطلّت بأسلوب كلاسيكي رائع، سلّط الضوء على جمالها، الذي كان يختفي، في أغلب الأحيان، خلف الأفكار الجنونية التي كانت تعتمدها سابقاً. جدّدت غاغا تسريحة مارلين مونرو بشكل مميز مع الأي لاينر المجنّح من وسط العين والكحل الأبيض على الجفن السفلي.
انطلقت الإطلالة العصرية مع كريستين دانست Kirsten Dunst ، بعد أن استخدم خبير المكياج باتي دوبروف Pati Dubroff اللون الطبيعي على الشفاه، مع أحمر الخدود القوي وظلال العيون الداكنة.

تعرف جينيفر لوبيز ببشرتها المتوهجة؛ وأثناء هذا الحفل، أطلقت موضة الشفاه الداكنة الجريئة مع الوجه المشعّ.
وها هي آخر صيحات أحمر الشفاه مع لافرن كوكس Laverne Cox ؛ فبدلاً من اختيار ظلال أحمر الشفاه المحايد، قرّرت دمج الألوان للحصول على أحمر شفاه بلون البرقوق.
وحافظت تاراجي هانسون  Taraji P. Henson  على الإطلالة الطبيعية، باعتمادها الشفاه الفاتحة مع الحواجب المحدّدة بشكل واضح.

تعتبر رفعة اليسيا فيكندر Alicia Vikander  الناعمة من آخر صيحات الشعر للعام الجديد.
وإذا كنت تحبّين الضفيرة، فإليك طريقة روني مارا Rooney Mara الجديدة لتسريحة مميزة. ولا يمكنك في هذا العام ألا تعتمدي تسريحة ايمي شومر Amy Schumer، التي تحوّلت إلى أساسيات الجمال في هذا العام. أما بالنسبة إلى تسريحتك اليومية، فإليك الرفعة المنخفضة لـMalin  مالين اكرمان Akerman، التي تعتبر أجمل وأسهل تسريحة يمكنك اعتمادها في يوم عمل عادي.

تابعي الصور لمزيد من التفاصيل حول آخر صيحات الجمال من مكياجات وتسريحات عام 2016.

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في هذا العدد من "سيدتي": ماذا تحتاجين لمكياج الشتاء؟

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سيدتي

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