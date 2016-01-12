آخر صرعات كيم كردشيان... أكل "مشيمة" طفلها!

صرّحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كردشيان، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، بأنها تناولت "مشيمة" طفلها المولود حديثاً (وهي بطانة رحم الأم التي يرتبط فيها الحبل السري، الذي يزوّد الجنين بالأوكسيجين والغذاء)؛ وذلك لتجنّب الإصابة بالاكتئاب المصاحب لمرحلة ما بعد الولادة، الذي تصاب به معظم السيدات.

وكتبت كيم في تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تناولت "المشيمة" المجفّفة، وهي تتمثّل بتجفيف المشيمة وتجميدها ووضعها في كبسولات لتسهيل تناولها، مشدّدة على أنها شعرت بالنشاط، ولم تشعر بأيّ اكتئاب بعد الولادة.

وقد نشرت كيم صورة لوعاء زجاجيّ يحتوي على مشيمة مجفّفة ومكتوب عليه "كيم.. مشيمتك مدهشة".

تعتبر المشيمة "أي البلاسنتا" من أهم العناصر الغذائية والحيوية. فهي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، وحمض الهيالورونيك الذي يحافظ على نضارة وتجديد البشرة ،إضافة الى استخدامها لعلاج العديد من الأمراض، فهي تستخدم ايضاً لعلاجات جمالية عديدة ومنها:

-تساعد على تفتيح البشرة فى خلال 14 يوماً فقط.

-تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها.

-تحدّ من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

-تُحفز الجلد لتجديد الخلايا بصورة أسرع إذ تظهر البشرة دائماً بمظهر الشباب الدائم.

-تنقي الجسم من السموم من خلال مكوناته المضادة للأكسدة القوية مثل الجلوتاثيون.

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