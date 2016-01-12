أخبار ليبيا اليوم.. "فائز السراج" يختتم زيارته إلى تركيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج إلى تركيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم الاشتباكات بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس ثوار شورى بنغازى.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج التى اختتمها أمس الاثنين، استغرقت يومًا واحدًا بحث خلالها مع المسئولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت أخبار ليبيا، اليوم، عن المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بيان صحفى عقب انتهاء الزيارة، أكد أن السراج التقى خلال الزيارة رئيس وزراء تركيا داود أوغلو ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين "بما يحقق تطلعات الشعبين فى الأمن والاستقرار وتبادل المنافع فى ظل احترام كل منهما لخصوصية الآخر وبعيدًا عن التدخل فى الشئون الداخلية لكل منهما".

وقال المستشار الصحفى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فتحى بن عيسى، إن زيارة السراج إلى تركيا جاءت بدعوة من الرئاسة التركية "لبحث العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين فى الاستقرار والاحترام المتبادل لخصوصية كل منهما".

كانت تركيا قد أكدت فى وقت سابق من أمس الاثنين خلال زيارة السراج لأنقرة وقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب ليبيا ودعمها لأى خطوة تؤدى إلى استقرار ووحدة أراضى ليبيا.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم الاشتباكات بين الجيش الليبى وقوات شورى ثوار إجدابيا، حيث لقى جندى بالجيش الليبى "الكتيبة 21 - حرس الحدود" مصرعه خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار إجدابيا بمنطقة القنان جنوب إجدابيا.

وقال مصدر عسكرى - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش بمساندة شباب مدينة إجدابيا ضد قوات مجلس شورى إجدابيا بمنطقة القنان بالقرب من بوابة 18 كلم جنوب المدينة.