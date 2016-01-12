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أعراض تضخم البروستاتا الحميد.. أهمها حصوات الكلى واضطراب التبول

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أعراض تضخم البروستاتا الحميد.. أهمها حصوات الكلى واضطراب التبول أعراض تضخم البروستاتا الحميد.. أهمها حصوات الكلى واضطراب التبول

أسباب تضخم البروستاتا الحميد


>البروستاتا غدة فى جسم الرجل لها وظائفها المحددة، ولكن ومع مرور الزمن يمكن أن يصيبها التضخم، تحديدا بداية من سن الأربعين وقد تتضخم بشكل مضر، حتى وإن كان تضخما حميدا، لما يخلفه من أعراض مرضية مزعجة مصاحبة.

أعراض تضخم البروستاتا الحميد


>وأوضح الدكتور محمد عبده أخصائى أمراض الذكورة أن أمراض البروستاتا كثيرة ومتعدد على مراحل العمر المختلفة للرجل، والتضخم الفعلى لها طبيعى كلما كبر الرجل فى العمر بداية من سن البلوغ، فهو أمر طبيعى لأن هرمونات الذكورة تبدأ فى الانخفاض، ولكن تخلف لدى بعض الحالات مشكلات خاصة فى وقت التبول، وهى أكثر الأعراض المرضية شيوعا حسب الدكتور محمد، ومن أهمها:

- ضعف وظائف الكليتين بالتدريج من أهم العلامات، خاصة فى المراحل الى تعانى تضخما فى مرحلة متقدمة.
>- تكون حصوات الكليتين، وهو احتمال يهمله البعض ويصبح دلالة قاطعة على المشكلة.
>- الإصابة باضطرابات البول التى تختلف من حالة إلى أخرى.
>- الإصابة بالسلس البولى لدى الرجال، أى نزول نقط بسيطة بعد الفروغ من عملية التبول تماما.
>- لا يتدفق البول مرة واحدة مثل الذكور الطبيعيين، بل ينزل على دفعات غير متصلة.
>- يعانى المريض من زياد دائمة فى الرغبة فى التبول، ويتبول أكثر من مرة خلال اليوم وبمعدل عال للغاية.
>- قد يعانى المريض آلاما أثناء التبول مزعجة.
>- قد يعانى أيضا من رغبة فى التبول ولكن يصعب عليه البدء فى التبول الفعلى إلا بعد فترة.
>- الإصابة بالتهاب المجارى البولية.

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