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رئيس تحرير شؤون تركية: تصريحات «أردوغان» ضد إيران تعكس التوتر بين البلدين

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رئيس تحرير شؤون تركية: تصريحات «أردوغان» ضد إيران تعكس التوتر بين البلدين رئيس تحرير شؤون تركية: تصريحات «أردوغان» ضد إيران تعكس التوتر بين البلدين

 

العلاقات الإيرانية التركية – أرشيفية

قال الدكتور محمد عبد القادر، رئيس تحرير مجلة شؤون تركية بمركز الأهرام، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخاصة بالسياسات الإيرانية التي تؤجج الصراع المذهبي في الإقليم، تعكس درجة التوتر المتصاعدة في العلاقات التركية- الإيرانية، بسبب تباين المصالح بين البلدين.

وأضاف «عبد القادر»، خلال لقاء له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن ملفات التباين بين طهران وأنقرة تتعلق بالتدخل الروسي في سوريا، والرفض الإيراني للتدخل العسكري التركي في مدينة الموصل العراقية، بالإضافة إلى انحياز التصريحات التركية للموقف السعودي في الأزمة الراهنة مع إيران.

وتابع عبد القادر أن العلاقات – التركية، تشهد حاليًا تطورات إيجابية على أكثر من صعيد، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بشأن الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون استراتيجي، الأمر الذي نتج عنه تصريحات تركية مفادها رفض المواقف الإيرانية، وتدخلها في شؤون دول الخليج.

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