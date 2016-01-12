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اعتقال الناشطة السعودية «سمر البدوي» لتنضم لزوجها وأخيها

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اعتقال الناشطة السعودية «سمر البدوي» لتنضم لزوجها وأخيها اعتقال الناشطة السعودية «سمر البدوي» لتنضم لزوجها وأخيها

سمر بدوي

ألقت السلطات القبض، اليوم الثلاثاء،على الناشطة الحقوقية سمر بدوي، ودون أي توضح عن سبب الإعتقال.

شاركت سمر بدوي العام الماضي في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، والتي عقدت في مدينة جنيف في سويسرا في سبتمبر من العام الماضي.

وحال عودتها إلى السعودية فرضت عليها السلطات حظرًا على السفر خارج البلاد وحرمتها من المشاركة في العديد من المؤتمرات التي عقدت في الخارج لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتشرف الناشطة سمر بدوي على مرصد السعودية لحقوق الإنسان، وهي زوجة المحامي المعتقل وليد أبو الخير وشقيقة للمدون رائف بدوي.

وحازت بدوي على العديد من الجوائز الدولية تقديرًا لشجاعتها ولنشاطها الحقوقي.

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