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السعودية تحتفى غدا بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين مقاليد الحكم بالمملكة

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السعودية تحتفى غدا بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين مقاليد الحكم بالمملكة السعودية تحتفى غدا بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين مقاليد الحكم بالمملكة
تحتفى المملكة العربية ، يوم غد الأربعاء، بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وأكد موقع "سبق" أن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء بسنة من الأمن والأمان والإنجاز والعطاء، تمّ خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية فى مختلف أنحاء المملكة؛ ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغنى والقرية قبل المدينة، حتى تتحقّق تنمية متوازنة وشاملة، وعلى الرغم من أن المشاريع، ولا سيما الكبيرة منها، مثل الموانئ والمدن الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالى ومشاريع الطرقات والسكة الحديدية، تستغرق بعض الوقت فى تشييدها وبنائها وتشغيلها وظهورها إلى حيز الوجود، إلا أنه بدأت تنعكس آثارها الإيجابية على الحياة العامة للمواطن من خلال تنشيط الدور الاقتصادى والحركة التجارية والعقارية، وتهيئة فرص أكبر وأكثر لمصادر الدخل والعيش الكريم.

وأوضح الموقع أن جميع أنحاء المملكة تحوّلت إلى ورشة عمل ومرحلة بناء، فى الوقت الذى يمر العالم فيه بأزمة مالية خانقة، وفى حقيقة الأمر، فإن هذه المشاريع المتعدّدة والمتنوّعة التى تهدف إلى خير ورفاهية المواطن ترسخت من خلال المواطن وولائه لقيادته وانتمائه لوطنه، ومن التفاف الرعية حول الراعى، بحبل من الود والحب الساكن فى القلوب والنفوس.

ولم يألُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه الحكم فى المملكة، جهداً فى المُضى قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعدّدت نشاطاته فى المجالات المختلفة، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى تعدداً سبقته نشاطات فى مراحل مختلفة.

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مصر 365

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