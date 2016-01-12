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أرسنال يعلن ضم النني الأربعاء بعد وصوله من باريس

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أرسنال يعلن ضم النني الأربعاء بعد وصوله من باريس أرسنال يعلن ضم النني الأربعاء بعد وصوله من باريس

من المنتظر أن يعلن أرسنال رسميا ضم محمد النني لاعب وسط بازل يوم الأربعاء بعد حل مشاكل تصريح العمل الخاص به.

أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قال يوم الاثنين إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة والإعلان عن ضم النني هذا الأسبوع.

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وعلم FilGoal.com أن النني وقع على عقود انضمامه لأرسنال يوم الاثنين في فرنسا، وأن الناديان وقعا على عقد انتقال لاعب منتخب للمدفعجية.

من جهته، أكد إد أرونز الصحفي بجريدة جارديان يوم الثلاثاء أن لاعب المقاولون العرب السابق سيطير إلى لندن يوم الأربعاء قادما من باريس لاستكمال الإجراءات الرسمية.

ويتبقى فقط الإفراج عن صور توقيع النني على عقود انتقاله فور دخوله الأراضي البريطانية.

تقرير في الجول – هل يتفادى النني ما واجهه صلاح مع ليفربول؟

مقال رأي .. لا تستغرب لو انتقل النني لأرسنال عزيزي الجهبذ

جدير بالذكر أن النني لعب في صفوف ناشئي الأهلي منذ نعومة أظافره قبل الانتقال للمقاولون في 2010.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقب الدوري السويسري مع بازل في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.

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فيديو اليوم السابع

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