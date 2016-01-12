القوات المسلحة تنتهي من تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية ضمن مشرع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ مشروع انشاء 13008وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة السادس من اكتوبر والتي اقيمت 220 فدان على طريق ” القاهرة – الفيوم ” والتي تأتي في اطار المشروعات الممولة من الجانب الاماراتي وتشرف علي تنفيذها ادارة المهندسين العسكريين .

تشمل مكونات المشروع 5 قطاعات تضم 542 عمارة سكنية بإجمالي 13008 وحدة سكنية ، اضافة الي انشاء 2منطقة خدمات مركزية و8 مناطق خدمات فرعية لتوفير المطالب والاحتياجات الاساسية للمواطنين المستفيدين من المشروع .

وقد روعي في التخطيط والتنفيذ للمشروع اعمال التنسيق الحضاري للوحدات السكنية والموقع العام وتوفير كافة المرافق والشبكات ” الكهرباء والمياه والصرف الصحي ” ، بالاضافة الي شبكة الطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات ، حيث تقام العمارة السكنية علي مسطح 355 م2 وتتكون من دور أرضي و5 طوابق ” ، ويتكون كل طابق من 4 وحدات سكنية بمساحة 88.75 م2 ، تضم 3 غرف و صالة ومطبخ وحمام وتراسات .

ويضم المشروع منطقتين للخدمات المركزية تضم كل منها مسجد ودار مناسبات بمساحة 1190م2 يسع 1074 مصلي مقسم الي مصلي للرجال يسع 760 فرد واخر للسيدات يسع 314 فرد ومناطق للوضوء والادارة ودار مناسبات تسع قرابة 200 فرد ، ومول تجاري بمساحة 1500م2 يضم 93 محل تجاري ومطعم مفتوح وفراغات خدمية وإدارية ، ومنطقة للمدارس بإجمالي مساحة 19990م2 تتكون مدرسة التعليم الاساسي تضم 33 فصل تعليمي وصالة جيمنزيوم وكافيتريا ومصلى وصالة متعددة الأغراض ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرفتي مجالات وغرفتي مشاهدة وغرفة طبيب ومكاتب إدارية ، كما تضم المنطقة الخدمية ساحة رياضية بمساحة 5450 م2، ومركز طبي بمساحة 1120م2 ويشمل عيادات وطوارئ ومكتب صحة وأشعة وتطعيمات وعمليات ولادة ومكاتب ومبيتات للأطباء وأخرى للتمريض.

كما تم انشاء 8 مناطق للخدمات الفرعية تضم كل منها 20 محل تجاري وفرن بإجمالي مساحة 510 م2، ومسجد بمساحة 420 م2 ، يسع لـ 400 مصلي يضم مصلي للسيدات ، وحضانة أطفال بمساحة 190م2 تشمل 2 فصل تعليمي وغرفة انشطة وغرفة طعام للأطفال ومطبخ ومكتب اداري .

يأتي المشروع في اطار استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الارتقاء بمحدودى الدخل واقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحى المناسب والبيئه الكريمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.