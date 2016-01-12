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المؤبد لـ 8 متهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار

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المؤبد لـ 8 متهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار المؤبد لـ 8 متهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار

محاكمة – أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، اليوم الثلاثاء،  حكمها بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين بقتل الملازم أول مازن سالم، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار، الذي استشهد متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أثناء حملة تنفيذ أحكام.

وكان أمن  البحيرة قد تمكن من تحديد 11 متهمًا من المشاركين في الواقعة تم ضبط 8 منهم، وبحوزتهم 4 بنادق آلية و97 طلقة آلية والسيارتين المستخدمتين في الحادث.

وتعود أحداث الواقعة إلى 3 فبراير 2014 عندما استشهد الملازم أول مازن سالم إبراهيم، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر , أثناء تصديه لمجموعة من الخارجين عن القانون خلال مأمورية تنفيذ أحكام بكفر الدوار، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن ناحية “عزبة الدوار ” بكفر الدوار .

 

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