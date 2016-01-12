لويس إنريكي: الكرة الذهبية الخامسة لميسي اعتراف بأنه الأفضل على مر العصور

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي بأن فوز لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2015 أمس بزيورخ للمرة الخامسة في مشواره، هو "اعتراف واضح بأفضل لاعب في جميع العصور".

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة البرسا أمام اسبانيول بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، قال إنريكي "يا لها من سعادة غامرة بالرغم من أننا كنا نعلم أنه سيحصل عليها لما فعله العام الماضي. الجائزة اعتراف واضح بأفضل لاعب في جميع العصور".

كما أشاد إنريكي بجميع لاعبي فريقه خاصة نيمار، الذي توج أمس بلقب ثالث أفضل لاعب في العالم بعد ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.

وأوضح "نحن محظوظون بلاعب مثل نيمار سيكون ضمن الأفضل في العالم خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى كثير من اللاعبين بفريقي الذين أيضا يستحقون التواجد بين هذه القائمة".

وأبرز أن هناك الكثير من لاعبيه الذين يستحقون الحصول على هذا النوع من الجوائز بعد تقديمهم لعام رائع.

وكان لويس انريكي قد توج أمس أيضا بجائزة أفضل مدرب لعام 2015 ، ولكنه -على عكس لاعبيه- لم يستطع استلام جائزته وحضور الحفل.

وعن أسباب عدم حضوره الحفل، قال مدرب البرسا: "أنا سعيد للغاية. هذه هي مكافأة عمل جميع اللاعبين والفريق والنادي والجهاز الفني. أنا ممتن للغاية لجميع من صوتوا لأجلي لكنني لم استطع الحضور".