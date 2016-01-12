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أخبار المغرب اليوم.. الجيش يعزز ترسانته العسكرية بأسلحة متطورة

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أخبار المغرب اليوم.. الجيش يعزز ترسانته العسكرية بأسلحة متطورة أخبار المغرب اليوم.. الجيش يعزز ترسانته العسكرية بأسلحة متطورة
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذى أكد أن الجيش المغربى سيحصل قريبا على أجهزة حديثة لتوجيه الصواريخ، تعمل عبر أنظمة تكنولوجية متطورة لتوجيه الصواريخ بأشعة الليزر.

وقامت الإدارة الأمريكية بإدراج المغرب ضمن دول التحالف السنى الذى تقوده السعوية والتى ستحصل على هذه الأنظمة العسكرية المتطورة، حيث ستحصل المغرب على 600 صاروخ من نوع "تاو 2 " وهى صواريخ جد متطورة تستهدف الآليات العسكرية المتحركة، كالمدرعات والدبابات على وجه التحديد، وتتمكن من تحطيمها بشكل كامل، إلى جانب 7 آليات عسكرية قاذفة للصواريخ و300 منصة إطلاق أرضية لهذه الصواريخ.


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، مطالبة الرأى العام فى المغرب بمحاسبة المسئولين عن ضرب الأساتذة المتدربين الذى تسبب فى إصابة العشرات، البعض منها كانت خطيرة.

وفى الوقت الذى تبرأ فيه رئيس من القضية، يظل الرأى العام يتساءل حول هوية الجهة التى أعطت الأمر لقوات الشرطة بالتدخل ومحاسبتها، ودور الحكومة فى مثل هذه المواقف.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، احتفال الأمازيغ فى المغرب بعامهم الجديد "الحاغوز" الذى يبدأ فى الـ11 من يناير، فى طقوس وعادات خاصة.

ولا يشهد التقويم السنوى لدى الأمازيغ الذى بلغ العام 2966، أى دلالة دينية، فيما يربطه بعض المؤرخين بالدورة الزراعية، وتحضر الأسر المحتفلة برأس السنة الأمازيغية، طبقا من الكسكسى يضم اللحم وسبعة أنواع من الخضروات.
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مصر 365

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