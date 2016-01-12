حزب الله اللبنانى يدين التفجيرات التى تستهدف المدن العربية والإسلامية

أدان حزب الله اللبنانى بشدة الأعمال الإرهابية المتواصلة التى تستهدف المدن العربية والإسلامية والتى يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء، والتى كان آخرها التفجيرات التى حصلت فى مدينتى اسطنبول وبغداد، وتقدم بالتعازى من أهالى الضحايا راجياً للجرحى الشفاء العاجل.

وأكد حزب الله فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، أن الإرهاب الذى يضرب فى كل مكان بلا حدود ولا ضوابط يتطلب من الجميع على مستوى الدول والمنظمات والهيئات والأفراد التكاتف فى مواجهته وبذل كل الطاقات لمنع استشراسه، كونه يهدد كل المنطقة والعالم، ولا يقتصر خطره على فئة دون أخرى.

ورأى حزب الله أن مواجهة الإرهاب تتطلب توجيه كل الاهتمام إلى المنابع الحقيقية له، من أجل تجفيف هذه المنابع ومنع مدّها بالمزيد من القوة، ولا يمكن أن تكون بإثارة أزمات جانبية تشتت الجهود وتوزع الاهتمامات بما يسمح للإرهاب بالتمدد، بحسب البيان.