وزير العدل: التوسع في إنشاء محاكم جديدة لتحقيق العدالة الناجزة

أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من دور المحاكم، إلى جانب التوسع في إنشاء محاكم جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، بهدف التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة إليهم وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين والمحاكم القائمة.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه يرافقه المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وعدد من مساعدي وزير العدل لمحكمة (تمي الأمديد) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد المستشار الزند الحرص الكامل لقضاة مصر على إرساء دعائم العدل وتفانيهم وإخلاصهم في إنجاز أعمالهم، معربا عن تقديره للجهد الشاق الذي اضطلع به القضاة في تحقيق الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب مؤخرا، باستقلالية ونزاهة وشفافية، والذي كان له الأثر الأكبر في وصف هذه الانتخابات بأنها واحدة من أنزه الانتخابات في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهو ما أسفر في النهاية عن انتخاب مجلس نواب على قدر كبير من الاحترام والتقدير.

وأوضح أن الجهود الراهنة لتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط وتيسير إجراءات التقاضي، تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل تعاملاتهم مع كافة السلطات والهيئات والجهات المعنية في سبيل حصولهم على حقوقهم.

وأعرب وزير العدل عن أمله في أن يكون يوم 25 يناير، يوم عيد كبير لدى المصريين جميعا، الذين سيثبتون إرادتهم في إحياء هذه الذكرى الغالية، وسيهزمون ما تخطط له قوى الشر التي ليس لها قبول لدى شعب مصر.

وأشاد المستشار أحمد الزند بالدور الذي يضطلع به رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، من أجل العمل على أمن وسلامة واستقرار الوطن ومواطنيه عبر مواصلتهم العمل ليلا ونهارا، حتى تحيا مصر في سلام وامان.

وبلغت تكاليف محكمة تمي الأمديد 10 ملايين جنيه، حيث شيدت في 4 طوابق تضم قاعتين للمحاكم المدنية، وقاعتين لقضايا الجنح، ومحكمة للأسرة، ومكاتب للنيابة العامة، ومكاتب إدارية، ومكتبا للشهر العقاري.