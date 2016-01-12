9 نصائح للتخلص من الحموضة أثناء الحمل

أسباب الحموضة فى الحمل

نصائح غذائية لعلاج الحموضة فى الحمل

الحموضة والشعور بحرقة المعدة أعراض مرضية تصيب الكثير من الحوامل، خاصة فى المرحلة الأخيرة من الحمل، حيث تزيد الاضطرابات المعوية.>الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، أوضحت خلال حديثها أن الحامل تعانى كثرة الإصابة بالحموضة نتيجة الضغط الزائد والمستمر على المعدة، فكلما كبر حجم الحمل ليتسع للجنين كان ذلك ثقلا على الأمعاء، ما يساعد على إثارة الأحماض، فضلا عن زيادة معدل هرمون البروجيسترون الذى يسبب نفس المشكلة.>وتابعت استشارى النساء حديثها مؤكدة أن الكثير من النصائح الغذائية تصبح طوق النجاة للحامل فى تلك الحالة المزعجة، التى تستمر معها لفترات غير محددة خلال شهور حملها، ومن أهمها:

- التركيز على منتجات الألبان لمن لا تعانى تحسسا منها، كاللبن الرايب، والزبادى الفعال للحموضة، واللبن السائل والجبن غير المالح.

- تناول الخضروات الورقية الباردة كالخس.

- الابتعاد عن كل ما يرهق المعدة ويثير أحماضها، كالأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، والطعام الحار والحريف، والأطعمة الغنية بالتوابل.

- تجنب الإسراف فى تناول السكريات.

- تجنب المعجنات والمخبوزات والدقيق الأبيض.

- التركيز على الفاكهة غير المثيرة للمعدة، كالبطيخ البارد، وتجنب البرتقال واليوسفى.

- شرب المياه بانتظام ينظم حمض الأمعاء، ويسهل من هضم الطعام خلال تلك الفترة.

- ضرورة تناول الحامل للطعام الصحى المسلوق والمشوى وتجنب المقلى والغنى بالسمن والزبد.

- تناول وجبات مقسمة على مدار اليوم حتى لا تشعر الحامل بالجوع، على أن تكون كمياتها صغيرة حتى لا تسبب عسرا هضميا وحموضة زائدة.