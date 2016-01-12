تعرفى على طريقة الفحص الذاتى للكشف عن سرطان الثدى

الأعراض المرضية للكشف سرطان الثدى

سرطان الثدى من الأورام الخطيرة، التى تهدد كل الفئات العمرية، وكثيرا ما يساور الشك الفتيات والسيدات تجاه أى عرض غريب أو تغيير يطرأ على الثدى، وهو قلق فى محله لابد التعامل معه بشكل سليم، وعمل فحص ذاتى له للكشف عن أى مشكلة حقيقية.

الدكتور محمد يوسف أخصائى الجراحة العامة، أوضح أنه على كل فتاة عليها أن تبدأ بفحص ثديها منذ سن مبكرة جدا، للوقاية والكشف المبكر عن المشكلات المرضية التى قد تصيبه، ومن أهمها الأورام، بجانب الفحص اليدوى أو كما يطلق عليه "الذاتى"، عليها أن تهتم بملاحظة أى تغييرات تطرأ عليه، وعلى شكل وملمس جلده، وكذلك شكل وإفرازات الحلمات، وما إذا كانت هناك كتل ظاهرة.

الفحص الذاتى للكشف عن سرطان الثدى

ونصح الدكتور محمد كل فتاة بالاعتياد شهريا على إجراء فحص ذاتى لثديها، وبشروط محددة أهمها أن تفحص برؤوس الأصابع، وفى أكثر من موضع، وألا تكون خلال الدورة الشهرية، بل بعد انتهائها تماما، ولا تنسى فحص تحت الإبط بالتحسس أيضا.

وتقوم الفتاة بوضع ذراعها بجانبها وفحص الثدى باليد الأخرى للبحث عن أى كتل، ثم ترفع يدها عاليا وتعيد الفحص، ثم تفحص تحت هذا الإبط جيدا، وبعدها تقوم بتكرار نفس الخطوات على الثدى الآخر، وبعدها ترقد الفتاة على ظهرها لتتحسس صدريها مرة أخرى وبنفس الخطوات، وأن تحرص على تكرار هذا الفحص كل شهر على الأقل، وإذا شعرت بالقلق أو ساورها الشك فالتوجه للمختص هو أفضل وأسرع حال.