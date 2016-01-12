لزيادة الوزن.. فواتح شهية طبيعية تخليك تاكل كتير

بعض مرضى النحافة يعانون من انسداد شديد بالشهية، وضعف فى الإقبال على أنواع الطعام المختلفة، وهو ما يساعد على زيادة المشكلة ونقصان وزنهم أكثر فأكثر. أسباب ضعف الشهية وعدم زيادة الوزن

>الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها أن أسباب ضعف البنية كثيرة من أهمها انسداد أو ضعف شهية المريض، سواء كان طفلا أو بالغا، مما يؤثر تدريجيا على معدلات وكميات طعامه ووزنه، وأسباب ضعف الشهية كثيرة، منها النفسى الذى يعانى فيه المريض من مشكلة واضطراب يؤثر على شهيته بالسلب، ومنها المرضى الذى يحتاج لفواتح شهية طبيعية ودوائية تحت إشراف طبى للعلاج. فواتح شهية طبيعية لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

>وتابعت أخصائية علاج السمنة مشيرة إلى أن الفواتح الطبيعية للشهية تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، خاصة إذا كانت متواجدة فى نظام المريض الغذائى بشكل يومى ومنظم، ومنها: - العسل الأسود على رأس القائمة التى تثير الشهية وتزيد الوزن بشدة لسعراتها العالية.

> - الأطعمة الغنية بالعناصر وعلى الأخص عنصر الحديد الذى يشعرك بالجوع مثل الكبدة والسبانخ والباذنجان.

> - الفواكه بأنواعها خاصة التى تحتوى على الحديد كالتفاح والتمر والموز كما تحتوى على سعرات عالية.

> - الترمس

> - البصل يزيد من الشعور بالجوع فهو ينقى المعدة ويزيد الشعور بالنهم.

> - الثوم: يزيد نكهات الطعام حلاوة ويزيد الفرد نهما.

> - الخس: من الخضراوات الورقية المهمة المفيدة فى حل المشكلة.

> - السلطات: خاصة السلطة الخضراء فاتحة للشهية.

> - الفلفل الأخضر.

> - الفجل.

> - الزنجبيل والزعتر.

شبكةعيونالإخبارية

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