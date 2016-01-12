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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع المستشفى العسكرى

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع المستشفى العسكرى بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع المستشفى العسكرى
قام اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى كفر الشيخ العسكرى، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مديرية الشئون الصحية، والاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى العسكرى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء المحافظة.

وكان فى استقباله العقيد طبيب أحمد حسين مدير مستشفى كفرالشيخ العسكرى، وعدد من أطباء المستشفى.

كما بحث محافظ كفر الشيخ سبل التعاون المشترك لجعل محافظة كفرالشيخ خالية من فيروس ” سى ” بنهاية عام 2016م ، وهذا يرجع إلى أن المحافظة من أكثر المحافظات إصابة بمرض الفيروس الكبدى ” سى ” نسبة الى وجود بعض مصادر التلوث البيئية، وأخطرها مصرف ” كتشنر ” .

وتفقد " المحافظ " أقسام وعيادات مستشفى كفر الشيخ العسكرى، ومنها عيادات " المخ والأعصاب – الأسنان – أنف وأذن – نساء وتوليد – أطفال - باطنه - الجلدية – الرمد – الجراحة - العظام – جراحة التجميل – القلب – الكلى – الصدر – العلاج الطبيعى – المسالك البولية " بجانب الاشعة والمعامل والتنفس الصناعى ومركز الاورام والعناية المركزه والعمليات والحضانات وغرف اقامة المرضى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أنه سيكون هناك تعاون جاد بين المحافظة من ناحية والمستشفى العسكرى وصندوق " تحيا " من ناحية أخرى ، للقضاء على فيروس ” سى ” على ان تكون البداية بعمل مسح شامل لمرضى فيروس ” سى” بأحد المراكز وتنفيذ خطة العلاج ومن ثم يتم تعميمة على مستوى المحافظة .

وأعلن محافظ كفرالشيخ ، انه سيتبى حملة ترويجية لعلاج مرضى فيروس ” سى ” بمستشفى كفرالشيخ العسكرى ، وتستهدف الحملة الوصول الى المصابين بفيروس ” سى ” فى أبعد قرية وتجمع سكنى ، مضيفاً ان دور الاعلام هو توصيل الرسالة الى أخر مصاب بفيروس “سى ” للعلاج بمستشفى كفرالشيخ العسكرى ، وخاصة ان أجر الكشف بمختلف عيادات المستشفى لا يتجاوز 25 جنيهاً للحالة ، كما يكون هناك استثناءات لغير القادرين .

ومن جانبه قال العقيد طبيب أحمد حسين مدير مستشفى كفرالشيخ العسكرى ، انه يتم صرف عقارى “السوفالدى المحلى ” بسعر رمزى لعلاج مرضى فيروس “سى ” بالمستشفى ، وأضاف إن المرضى الغير قادرين سيتم علاجهم وفقا لبرنامج التعاون مع المحافظة مع صرف العلاج لـ 15 مريض غير قادر شهرياً طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والمستشفى ، لافتاً ان المستشفى جاهزة لاستقبال المواطنين ” مدنين و عسكرين ” فى جميع التخصصات ، يشرف عليها نخبة من أفضل الأطباء طبقاً للمعايير الطبية الدولية .

كما اضاف مدير المستشفى العسكرى انه يتم استغلال وتبادل الخبرات بين مستشفى كفر الشيخ العسكرى ومستشفى كفر الشيخ العام لتقديم افضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين بأجور رمزيه وتقديم كافة التسهيلات .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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