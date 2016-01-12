سكرتير عام محافظة الغربية يبحث مشاكل مرفق النقل الداخلى

عقد اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظة الغربية اجتماع موسعا بحضور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلى، والمدير التنفيذى لمرفق النقل الداخلى بطنطا والمحلة الكبرى، وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التى يعانى منها مرفق النقل الداخلى بطنطا والمحلة والعاملين به وإيجاد الحلول المناسبة.

وتم استعراض جميع المشكلات التى توجد وتعوق عمل المرفق من حيث عدم توافر أجور العاملين وكذا عدم توافر قطع الغيار اللازمة للأتوبيسات مما يتسبب فى تعطيلها وعدم قدرتها على العمل.

وأصدر السكرتير العام للمحافظة توجيهاته لمديرية التنظيم والإدارة بالغربية بسرعة رفع مذكرة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتحديد تبعية والقانون الذى يخضع له العاملين والواجب تطبيقه وذلك لامكانية صرف العلاوات المقررة للعاملين بالمرفق أسوة بالعاملين بالدولة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة على أن المحافظة حريصة كل الحرص لحصول العاملين على جميع حقوقهم وكذا تطوير العمل بالمرفق والنهوض به على أن يعمل بكفاءة وحتى يتم مواصل العمل به بالصورة التى تشرف المحافظة ويكون للمرفق دخل خاص به يتم منه الصرف على صيانته وتطوير وتوفير جميع احتياجاته.

حضر الاجتماع وكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ومدير الادارة المالية بالمحافظة.

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