"عمارة الأديرة القبطية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

يلقى الدكتور عادل المنشاوى، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "عمارة الأديرة القبطية"، وذلك فى إطار فعاليات البرنامج الثقافى لمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، يوم الخميس القادم الموافق 14 يناير الجارى فى تمام الساعة الثانية مساءاً.

وصرح الدكتور لؤى محمود سعيد، مدير المركز، أن المحاضرة تلقى الضوء على الأديرة القبطية مع تحليل أهم خصائصها وسماتها والتطورات المعمارية التى مرت بها، مشيراً إلى أن الأديرة لعبت دوراً هاماً فى الحفاظ على التراث القبطى، كما تلقى المحاضرة الضوء على أهم مواقع الأديرة القبطية بمصر.

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين؛ منسق الأنشطة العلمية والثقافية بالمركز، أن المحاضرة تأتى فى إطار البرامج الثقافية التى ينظمها مركز الدراسات القبطية فى القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون فى كافة فروع الدراسات القبطية من الجامعات المصرية والأجنبية.