بالصور.. وزير العدل يأمر ببناء شهر عقارى نموذجى بتمى الأمديد فى الدقهلية

أمر المستشار أحمد الزند وزير العدل، بضم الشهر العقارى بمركز بتمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، إلى داخل محكمة تمى الأمديد الابتدائية الجديدة.

جاء ذلك على هامش افتتاح محكمة تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المستشار أحمد الزند وزير العدل.

يذكر أن الشهر العقارى بتمى الأمديد، مقره شقة سكنية، مؤجرة من أحد الأهالى، وقد طالب بعض الموظفين المتواجدين خلال الزيارة بنقل المكتب.

وقال "الزند" للمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية: "وفر لى أرض" فرد المحافظ: الأرض متوفرة، فقال "الزند "سنبنى شهرا عقاريا نموذجيا بمدينة تمى الأمديد بدلا من الموجود حاليا".



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