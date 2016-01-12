محافظ السويس ورئيس الجامعة يتفقدان المبانى الجديدة بالحرم

قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس عصر اليوم بجولة داخل جامعة السويس بمدينة السلام 1 لتفقد المبانى الجامعية الجديدة والكليات التى تنشأ مثل العلوم السياسية والاقتصادية والتعليم الصناعى وهندسة البترول والتعدين والثروة السمكية.

وتابع المحافظ الأعمال النهائية بمبنى رئاسة الجامعة، والذى يقام بأحدث الوسائل العلمية.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة المستشفى الجامعى والمجمع الطبى بالسويس بمدينة الكوثر بحى عتاقة، والذى سيشمل كليات (الطب البشرى والصيدلة و العلاج الطبيعى و الأسنان والتمريض).

وطلب اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس من الدكتور ماهر مصباح سرعة إنهاء أى إجراءات متعلقة بالمستشفى الجامعى وكلية الطب البشرى، من أجل تقديم خدمة متميزة لشعب السويس العظيم والمحافظات المجاورة فى مجال الطب، مشيرا إلى أهمية قيام الجامعة بالدراسات الخاصة لتنمية المجتمع وعلاج الكثيرمن المشاكل مثل الصرف الصحي.

بالاضافة الي مشاركة الجامعة بلجنة متخصصة في مجال الهندسة للاستعانة بها لتحديد المباني التي تستحق الازالة واعداد تقارير بذلك من خلال الاستشارات الهندسية بالجامعة وأيضا المساهمة العلمية في تخطيط الميادين.

وأكد الهياتمي علي مصباح بالتنسيق المستمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتجهيز واعداد الخريجين لخوض سوق العمل حسب التخصصات المطلوبة بالمشروعات التيب ستقام بمحور قناة السويس .

وقدم الدكتور ماهر مصباح عرضا عن انجازات جامعة السويس خلال الفترة الاخيرة ومنها بدء الدراسة بكلية الاداب والعلوم الانسانية والمباني والكليات الجديدة التي يتم انشاؤها مثل العلوم السياسية والاقتصادية ومجمع كليات الطب بالاضافة الي مباني كليات الثروة السمكية وهندسة البترول والاداب مؤكدا علي ان مبنى الادارة العليا والمراكز البحثيه بجامعة السويس يشمل معظم المباني الادارية والعامة بالجامعة ويوجد به قاعة مؤتمرات مصممة علي مستوي عالي وتسع 1200شخصا.

واشار دكتور مصباح الي ان هناك مشروعات جديدة تتم انشاؤها منها ملعبا قانونياً لكرة القدم و4 ملاعب خماسي ومتعددة الاغراض وملعباً للتنس .

واكد رئيس الجامعة انه تم تخصيص112 فدانا لاقامة فرعا لجامعة السويس بمدينة الطور بجنوب سيناء بالاضافة الي هناك تنسيق مع وزارة البحث العلمي لاقامة مركزا اقليميا للبحث العلمي والتكنولوجيا .

رافق المحافظ في الجولة دكتورعلي السويسي أستاذ الفنون بالجامعة ودكتور السيد الشرقاوي ودكتورجمال رجب ودكتوراسامة مسعود نواب رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات وهيئة التدريس وأمين عام الجامعة.