بالصور.. سيارات جمع القمامة بالعريش بعد مرور 3 أيام على حرق معدات النظافة

ظهرت اليوم مجددا سيارت جمع القمامة بالعريش بعد مرور 3 أيام على حرق مجهولين لمعدات شركة النظافة وتوقف حركة نقل القمامة من الشوارع وتكدسها.

وقال مصدر بشركة النظافة المختصة بالعريش، إن 9 سيارت لم تحترق تم الدفع بها تحت تصرف مجلس مدينة العريش وتوفير سائقين لها، إلى جانب سيارت أخرى تابعة لمجلس المدينة، وجارى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير شباب للعمل فى جمع القمامة بجهود تطوعية، مع توفير مقابل مادى نظير العمل لمن يرغب ودعوة من يريد العمل فى جمع القمامة للتوجه لمجلس مدينة العريش .

من ناحيته عقد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، سلسلة اجتماعات مغلقة مع مسئولين بالمحافظة وإدارة الشركة ورموز أهلية لبحث تفادى الكارثة، وكشفت مصادر مطلعة لليوم السابع، أن حالة ارتباك سادت الاجتماعات أعقبها اتفاق بين إدارة الشركة ورموز أهلية ومسئولين حكوميين بأن تعود الشركة لممارسة عملها من خلال ماتبقى من سيارتها والتعاون فى توفير عمالة من المتطوعين والراغبين فى العمل من الأهالى لنقل القمامة من نقاط تجميع على ان توجه دعوات للأهالى للألتزام برمى قمامتهم فى نقاط التجميع .

كما شهد مجلس مدينة العريش لقاءً ضم عددا من الأهالى من رموز العريش والذين ابدوا استعدادهم للتعاون.

>وغاب عن مشهد المتطوعين رجال الأعمال بالعريش ممن يمتلكون سيارت نقل ولوادر ومعدات ثقيلة، وقاد ايهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء حملة تطوعية لتنظيف محيط مقر مديرية الشباب والرياضة من اكوام القمامة، كما قام اهالى بمناطق حى الصفا وال الشوربجى وعاطف السادات بالتعاون وتجميع القمامة .

>واعتبر الغالبية من أهالى العريش أنه فى ثالث ايام تكدس القمامة يعيشون كارثة بيئية حلت بهم مع بدء انبعاث الروائح الكريهة نتيجة انتشار أكوام القمامة على طول الشوارع وفى الميادين والشوارع الفرعية .



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