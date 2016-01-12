محافظ الفيوم يعتمد مبلغ 211 ألف جنيه لتوصيل الصرف الصحى بقرية قلمشاه

اعتمد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم 211 ألف جنيه للانتهاء من أعمال توصيل خدمة الصرف الصحى بقرية قلمشاه بمركز أطسا، وأصدر المحافظ توجيهات لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة استكمال توصيل خدمة الصرف الصحى لمساحة 600 متر بالقرية.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الأسبوعى الذى عقده محافظ الفيوم بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن لبحث مطالب المواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهات بتشكيل لجنة لبحث شكوى أهالى قرية كفر محفوظ مركز طامية المتضررين من ضعف التيار الكهربائى، ولجنة أخرى لبحث إمكانية توسيع خط الصرف الصحى بمنطقة المدابغ بمدينة الفيوم.

كما كلف محافظ الفيوم خلال اللقاء مدير عام التضامن الاجتماعى بتخصيص معاش شهرى للمواطن حسن مصطفى، نظراً لحالته الصحية الصعبة، وتوفير دراجة يدوية لمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعى.