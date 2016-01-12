أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف أسيوط" تصادر 500 كتاب وتسجيلات للقرضاوى وسيد وقطب تدعو للعنف والإرهاب

Google+ Print
"أوقاف أسيوط" تصادر 500 كتاب وتسجيلات للقرضاوى وسيد وقطب تدعو للعنف والإرهاب "أوقاف أسيوط" تصادر 500 كتاب وتسجيلات للقرضاوى وسيد وقطب تدعو للعنف والإرهاب
قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الأوقاف بأسيوط، شكلت لجنة مكونة من الشيخ هانى محمد أحمد مدير عام المتابعة والشيخ أحمد كمال والشيخ محمد عبد اللطيف، وذلك لفحص الكتب الموجودة بالمساجد، وبالفحص انتهت اللجنة إلى مصادرة أكثر من 500 كتاب وأكثر من 40 شريط كاسيت من أشهر كتب يوسف القرضاوى وسيد قطب، والفتاوى المتشددة وعدد من الكتب التى تحمل أفكارا متطرفة لفصائل وتيارات الإسلام السياسى، والتى تهدف لتخريب عقول جيل النشء والدعوة إلى التطرف.

وأوضح العجمى أن اللجنة استمر عملها لمدة شهرين متتالين وفحصت خلال هذه المدة كل مساجد المحافظة بالمراكز والقرى وأن الكتب التى تمت مصادرتها تم تشميعها عن طريق لجنة تم تشكيلها من مديرية الأوقاف وتم التحفظ على هذه الكتب والشرائط بأحد أروقة مديرية الأوقاف لحين مراجعة الوزارة واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص منها أو إعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة.

وأشار العجمى أن معظم الكتب المتشددة تم العثور عليها داخل المساجد التى كان يسيطر عليها تيارات الإسلام السياسى، مثل مسجد أبو الجود وناصر، التى كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية، ومسجد الجمعية الشرعية التى كان يسيطر عليه الجماعات الإسلامية، وتبين للجنة أيضا أن الكتب كانت توجد بمساجد المدينة والمراكز أكثر من مساجد القرى، لارتفاع نسبة التعليم بالمدينة وأيضا لمخاطبة أنصاف المتعلمين والذين ليست لديهم منهجية دينية، والمترددين على هذه المساجد من فلاحى القرى وكانوا يستخدمون المنابر لتشويه أفكارهم وصبغها بأفكارهم المتشددة، فلم نجد بمساجد القرى الصغيرة والنجوع كتب للتيار الإسلامى المتشدد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365