"أوقاف أسيوط" تصادر 500 كتاب وتسجيلات للقرضاوى وسيد وقطب تدعو للعنف والإرهاب

وأوضح العجمى أن اللجنة استمر عملها لمدة شهرين متتالين وفحصت خلال هذه المدة كل مساجد المحافظة بالمراكز والقرى وأن الكتب التى تمت مصادرتها تم تشميعها عن طريق لجنة تم تشكيلها من مديرية الأوقاف وتم التحفظ على هذه الكتب والشرائط بأحد أروقة مديرية الأوقاف لحين مراجعة الوزارة واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص منها أو إعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة.
وأشار العجمى أن معظم الكتب المتشددة تم العثور عليها داخل المساجد التى كان يسيطر عليها تيارات الإسلام السياسى، مثل مسجد أبو الجود وناصر، التى كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية، ومسجد الجمعية الشرعية التى كان يسيطر عليه الجماعات الإسلامية، وتبين للجنة أيضا أن الكتب كانت توجد بمساجد المدينة والمراكز أكثر من مساجد القرى، لارتفاع نسبة التعليم بالمدينة وأيضا لمخاطبة أنصاف المتعلمين والذين ليست لديهم منهجية دينية، والمترددين على هذه المساجد من فلاحى القرى وكانوا يستخدمون المنابر لتشويه أفكارهم وصبغها بأفكارهم المتشددة، فلم نجد بمساجد القرى الصغيرة والنجوع كتب للتيار الإسلامى المتشدد.