"أوقاف أسيوط" تصادر 500 كتاب وتسجيلات للقرضاوى وسيد وقطب تدعو للعنف والإرهاب

قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الأوقاف بأسيوط، شكلت لجنة مكونة من الشيخ هانى محمد أحمد مدير عام المتابعة والشيخ أحمد كمال والشيخ محمد عبد اللطيف، وذلك لفحص الكتب الموجودة بالمساجد، وبالفحص انتهت اللجنة إلى مصادرة أكثر من 500 كتاب وأكثر من 40 شريط كاسيت من أشهر كتب يوسف القرضاوى وسيد قطب، والفتاوى المتشددة وعدد من الكتب التى تحمل أفكارا متطرفة لفصائل وتيارات الإسلام السياسى، والتى تهدف لتخريب عقول جيل النشء والدعوة إلى التطرف.

وأوضح العجمى أن اللجنة استمر عملها لمدة شهرين متتالين وفحصت خلال هذه المدة كل مساجد المحافظة بالمراكز والقرى وأن الكتب التى تمت مصادرتها تم تشميعها عن طريق لجنة تم تشكيلها من مديرية الأوقاف وتم التحفظ على هذه الكتب والشرائط بأحد أروقة مديرية الأوقاف لحين مراجعة الوزارة واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص منها أو إعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة.

وأشار العجمى أن معظم الكتب المتشددة تم العثور عليها داخل المساجد التى كان يسيطر عليها تيارات الإسلام السياسى، مثل مسجد أبو الجود وناصر، التى كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية، ومسجد الجمعية الشرعية التى كان يسيطر عليه الجماعات الإسلامية، وتبين للجنة أيضا أن الكتب كانت توجد بمساجد المدينة والمراكز أكثر من مساجد القرى، لارتفاع نسبة التعليم بالمدينة وأيضا لمخاطبة أنصاف المتعلمين والذين ليست لديهم منهجية دينية، والمترددين على هذه المساجد من فلاحى القرى وكانوا يستخدمون المنابر لتشويه أفكارهم وصبغها بأفكارهم المتشددة، فلم نجد بمساجد القرى الصغيرة والنجوع كتب للتيار الإسلامى المتشدد.