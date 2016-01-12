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"إعلام طنطا" ينظم ندوة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدنى ودورها"

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"إعلام طنطا" ينظم ندوة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدنى ودورها" "إعلام طنطا" ينظم ندوة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدنى ودورها"
نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى تدريب وتشغيل الشباب"، بقاعة مجلس مدينة قطور وحاضر فيها شيماء مزروع، ومصطفى الزرقا، الأمين العام للاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية، بحضور محمود السقا السكرتير العام لمجلس المدينة.

ودارت الندوة حول عدة نقاط أهمها تواجه تحديات كبيرة فى الداخل والخارج، ولابد من تكاتف جميع القوى، لمواجهة التحديات وخاصة الشباب الذين يتلقون المعلومات عن طريق النت دون النظر لصحة المعلومة.

وتحدث الزرقا عن المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب والمعوقات التى تقابل الشباب فى تنفيذ هذه المشروعات، وهى الإجراءات الروتينية والبنوك والفوائد وأوضح أن الدولة بدأت فى التحرك وبدأت عجلة التنمية تدور، ولابد أن يكون فيه تفاؤل، وتحدث أيضا عن الجمعيات الأهلية ودورها فى تدريب الشباب وتأهيلهم لعمل مشاريع وكذلك تدريبهم على حرف يدوية جيدة ومنتجة، وأعلن أن الدولة لن تستورد أى بضائع من الصين ويدور الإنتاج على يد والشباب.

تمت الندوة تحت إشراف مجدى صبحى مدير المجمع الإعلامى بطنطا، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، وفاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لشرق ووسط الدلتا.
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