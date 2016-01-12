تحرير 950 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 950 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 421 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و96 مخالفة إزالة ملصقات و117 مخالفة انتظار خاطئ و 2حجز سيارة و179 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو28 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و40 مخالفة عدم استخدام حزام الامان و46 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و14 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 7 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 18 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و18مخالفة عدم ارتداء خوذة .

>تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.