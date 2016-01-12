وزير العدل: تصريحات هشام جنينة غير صحيحة.. وعرض تقرير بشأنها على البرلمان

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح محكمة تمى الأمديد الجزئية، إن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير صحيح وعار من الصحة.

وقال "الزند" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كل مصرى مسؤل عن هذه الأموال، وأثبتت لجنة تقصى الحقائق، أن كثير من الأرقام غير صحيح، وحجم الفساد ليس كما قدره "جنينة" بـ600 مليار جنيه، وتم عمل تقرير لعرضه على مجلس النواب بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



>- ننفرد بنشر تقرير اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق حول تصريحات الـ 600 مليار جنيه لـ هشام جنينة.. التقرير يكشف حقائق مذهلة.. بيانات المركزى للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية