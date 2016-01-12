بالصور.. القوات المسلحة تنتهى من تنفيذ 13008 وحدات سكنية بـ"6 أكتوبر"

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ مشروع إنشاء 13008 وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر، والتى أقيمت على مساحة 220 فدان على طريق "القاهرة / الفيوم"، التى تأتى فى إطار المشروعات الممولة من الجانب الإماراتى وتشرف على تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين.

تشمل مكونات المشروع 5 قطاعات تضم 542 عمارة سكنية بإجمالى 13008 وحدات سكنية، إضافة إلى إنشاء منطقتى خدمات مركزية و8 مناطق خدمات فرعية لتوفير المطالب والاحتياجات الأساسية للمواطنين المستفيدين من المشروع.

وراعى التخطيط والتنفيذ للمشروع أعمال التنسيق الحضارى للوحدات السكنية والموقع العام وتوفير كافة المرافق والشبكات "الكهرباء والمياه والصرف الصحى"، بالإضافة إلى شبكة الطرق الداخلية، ومناطق انتظار السيارات، حيث تقام العمارة السكنية على مسطح 355 م2 وتتكون من دور أرضى و5 طوابق"، ويتكون كل طابق من 4 وحدات سكنية بمساحة 88.75 م2، تضم 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وتراس.

ويضم المشروع منطقتين للخدمات المركزية تضم كل منها مسجد ودار مناسبات بمساحة 1190م2 يسع 1074 مصلى مقسم إلى مصلى للرجال يسع 760 فردا وآخر للسيدات يسع 314، ومناطق للوضوء والإدارة ودار مناسبات تسع قرابة 200 فرد، ومول تجارى بمساحة 1500م2 يضم 93 محلا تجاريا ومطعم مفتوح وفراغات خدمية وإدارية، ومنطقة للمدارس بإجمالى مساحة 19990م2 تتكون مدرسة التعليم الأساسى تضم 33 فصلا تعليميا وصالة جيمنزيوم وكافيتريا ومصلى وصالة متعددة الأغراض ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرفتى مجالات وغرفتى مشاهدة وغرفة طبيب ومكاتب إدارية، كما تضم المنطقة الخدمية ساحة رياضية بمساحة 5450 م2، ومركز طبى بمساحة 1120م2 ويشمل عيادات وطوارئ ومكتب صحة وأشعة وتطعيمات وعمليات ولادة ومكاتب ومبيتات للأطباء وأخرى للتمريض.

كما تم إنشاء 8 مناطق للخدمات الفرعية تضم كل منها 20 محلا تجاريا وفرن بإجمالى مساحة 510 م2، ومسجد بمساحة 420 م2 ، يسع لـ400 مصلى يضم مصلى للسيدات ، وحضانة أطفال بمساحة 190م2 تشمل 2 فصل تعليمى وغرفة أنشطة وغرفة طعام للأطفال ومطبخ ومكتب إدارى.

يأتى المشروع فى إطار استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الارتقاء بمحدودى الدخل وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحى المناسب والبيئة الكريمة، التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.