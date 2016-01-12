نواب يغادرون جلسة البرلمان اعتراضاً على عدم منحهم الكلمة

ومن بين النواب الذين غادروا القاعة اعتراضاً على طريقة توزيع الكلمات، محمد السيد الحسينى نائب بولاق الدكرور،والنائب سليمان فضل العميرى نائب مرسى مطروح.
>-هاشتاج "كمال أحمد" يتصدر تويتر بعد استقالته من مجلس النواب
>
-تيار الاستقلال: الخلاف بين أعضاء "دعم مصر" مستبعد.. والبرلمان ملك للجميع
>
-أحمد حلمى الشريف يعلن ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان
>
-أسامة هيكل: استمرار عمل البرلمان على هذا النهج ينذر بحل "النواب"
>
-فرج عامر: سأخوض انتخابات رئاسة لجنة الشباب فى البرلمان
>
-"المصريين الأحرار": سنترشح لرئاسة ثلاثة من اللجان الخاصة بمراجعة القوانين
>
-مجلس النواب يعقد جلستين اليوم لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها
>
-نائب الشعب الجمهورى: سنطالب المستقلين بانتخاب ممثلين عنهم بالبرلمان
>
- نائب المصرى الديمقراطى: اختيار رؤساء اللجان بالتوافق بين أعضاء كل لجنة
>
-"مستقبل وطن" يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب المهمة فقط
>
-هند الجبالى ترفض قرار قطع البث المباشر عن جلسات مجلس النواب
>
>