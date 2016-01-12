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نواب يغادرون جلسة البرلمان اعتراضاً على عدم منحهم الكلمة

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نواب يغادرون جلسة البرلمان اعتراضاً على عدم منحهم الكلمة نواب يغادرون جلسة البرلمان اعتراضاً على عدم منحهم الكلمة
غادر عدد من نواب البرلمان القاعة الرئيسية، لمجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة اعتراضاً على عدم منحهم الكلمة من قبل رئيس المجلس.

ومن بين النواب الذين غادروا القاعة اعتراضاً على طريقة توزيع الكلمات، محمد السيد الحسينى نائب بولاق الدكرور،والنائب سليمان فضل العميرى نائب مرسى مطروح.


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