وزيرة التعاون الدولى تتفقد المشروعات التنموية بسيناء برفقة الفريق عسكر

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب يرافقهم الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من ممثلى المؤسسات الاقتصادية وصناديق التعاون العربى عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى شبه جزيرة سيناء.

بدأت الجولة بالمرور على عدد من المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، واستمعت وزيرة التعاون الدولى والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى تضمن التخطيط والتنفيذ لمراحل العمل بالمشروعات الجديدة والتى توفر آلالاف من فرص العمل وتساهم فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة .

واستعرض اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لابناء محافظة شمال سيناء، شملت شرح للمنطقة الصناعية ببئر العبد وتنفيذ شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط المحافظة بإقليم القناة، وإقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية الجديدة بالمحافظة.

كما شملت الجولة زيارة عدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء حيث استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث يجرى حاليا مشروع إنشاء فرع لجامعة السويس بطور سيناء على مساحة 150 فدانًا، وإقامة عدد من المشروعات الزراعية من بينها المزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة بسهل القاع ومزرعة تسمين العجول بطاقة 3 آلاف رأس ماشية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة لتطوير ميناء طور سيناء للصيد، وميناء الطور البحرى، وذلك ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس .

كما التقت الدكتورة سحر نصر عدد من مواطنى سيناء استمعت خلالها الى مطالبهم ومشاكلهم، مؤكدة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الحكومة .

وأشادت بالجهد الوطنى الذى يقوم به القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، وما تحققه من قيمة مضافة للنهوض بالمجتمع السيناوى، مؤكدة حرص الحكومة على المضى قدما فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبناء سيناء.

فيما أشاد ممثلو صناديق التعاون العربى بما لمسوه على أرض الواقع من جهود طموحة لدفع آفاق التنمية والاستقرار، مؤكدين أهمية دعم وتشجيع تللك المشروعات فى إطار التكامل والتعاون العربى من أجل التنمية فى أرض سيناء الحبيبة .