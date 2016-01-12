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انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنتقل للفحص

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انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنتقل للفحص انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنتقل للفحص
انهار، منذ قليل، عقار مكون من 3 طوابق بدائرة الرمل ثان بالإسكندرية، وانتقلت الحماية المدنية لمكان الحادث، وجارى تحديد عدد المصابين.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء عمرو جاب الله مدير إدارة الدفاع المدنى والحرائق، بانهيار عقار بشارع ابن المنصف بدائرة الرمل ثان، وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وجارى فحص البلاغ، وتحديد المصابين والتلفيات.


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