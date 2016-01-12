مجلس النواب يناقش قوانين عدلى منصور والسيسى الأحد المقبل

وافق مجلس النواب على تشكيل 19 لجنة نوعية، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، على أن يتولى أصغر الأعضاء أمانة السر.

وتتولى تلك اللجان مراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان خلال عهدى الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح، بالإضافة إلى إعداد تقرير بشأنها تنتهى منه يوم السبت المقبل.

وقال الدكتور على عبد العال إن المجلس سيناقش تلك القرارات بقوانين الأحد المقبل، معلناً أنه بعد مناقشة القرارات بقوانين سيتم إعداد لائحة جديدة للبرلمان سيتم فيها تقسيم اللجان النوعية من جديد .

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