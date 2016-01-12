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بالصور.. مجموعة حديد المصريين تساعد أهالى القرى المتضررة من السيول بمحافظة البحيرة

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بالصور.. مجموعة حديد المصريين تساعد أهالى القرى المتضررة من السيول بمحافظة البحيرة بالصور.. مجموعة حديد المصريين تساعد أهالى القرى المتضررة من السيول بمحافظة البحيرة
نشر رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للقافلة التى قامت بها الشركة بالتعاون مع جمعية روابط المجتمع بمحافظة البحيرة لصالح متضررى السيول.
>اليوم السابع -1 -2016

وقال أبو هشيمة: "انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التى تتبناها مجموعة حديد المصريين.. قامت المجموعة بعمل قافلة خير لتقديم المساعدات لبعض القرى المتضررة من السيول فى محافظة البحيرة، وهى قرى المسعدة ومنطقة الزهور والقطعة التابعين لمركز المحمودية".
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف أبو هشيمة أن المساعدات شملت ترميم 50 منزلا، وتركيب أبواب وشبابيك وأعمال كهربائية، بالإضافة إلى توزيع 110 بطاطين وتسليم 160 مرتبة جديدة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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