بالصور.. مجموعة حديد المصريين تساعد أهالى القرى المتضررة من السيول بمحافظة البحيرة

نشر رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للقافلة التى قامت بها الشركة بالتعاون مع جمعية روابط المجتمع بمحافظة البحيرة لصالح متضررى السيول.

وقال أبو هشيمة: "انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التى تتبناها مجموعة حديد المصريين.. قامت المجموعة بعمل قافلة خير لتقديم المساعدات لبعض القرى المتضررة من السيول فى محافظة البحيرة، وهى قرى المسعدة ومنطقة الزهور والقطعة التابعين لمركز المحمودية".

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وأضاف أبو هشيمة أن المساعدات شملت ترميم 50 منزلا، وتركيب أبواب وشبابيك وأعمال كهربائية، بالإضافة إلى توزيع 110 بطاطين وتسليم 160 مرتبة جديدة.



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