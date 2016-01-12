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بالفيديو: الـ"اتيكيت" لا يوفّر أطفالنا

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الثلاثاء 12-01-2016 18:44

يترتب على الأهل تعليم أطفالهم وتدريبهم على الأدب وحسن التصرف واللياقة منذ الصغر؛ لكي يصبح هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من سلوكياتهم عند الكبر.
الاختصاصية في "الإتيكيت" والبروتوكول والمظهر السيدة بلسم الخليل تسلّط الضوء على النقاط التي يجب تعليمها للطفل، من خلال الآتي:

- قول "لو سمحت" عند طلب أي أمر، مع التأكيد على عدم إعطائه ما يحتاجه قبل قول ذلك.
- الحمد والشكر: من الضروري أن يحمد الطفل ربه على النعم الذي يتمتع بها ويفتقدها الآخرون.

موانع في الــ"اتيكيت" خاصة بالسعودية العاملة
- الاعتذار من خلال التأسف عند ارتكابه خطأ معين، أو قيامه بعمل غير لائق.
- عدم مقاطعة الآخرين إلى حين الانتهاء من الكلام، من ثم الطلب بطريقة مهذبة.
- عدم الإفشاء بالأسرار أو الأخبار العائلية، أي إبقاء الأمور الخاصة داخل جدار المنزل.
- الطرق على الباب في أثناء وجود الضيوف، والاستئذان قبل الدخول، والتصرّف بأدب بدون إحداث ضجة.
- الجلوس بلباقة على المائدة، مع تجنب وضع كوع اليدين على الطاولة وإبقاء الفوطة على الحضن، حتى الفراغ من الطعام.

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سيدتي

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