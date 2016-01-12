"إتش إند إم هوم" تستعجل فصل الربيع

يضفي الربيع لمسات مشرقة على التصميم الداخلي، ما يبدو جلياً على نتاج مجموعة "إتش إند إم هوم" للفصل المذكور، المجموعة التي تركز على درجات الأخضر، والمواد الطبيعية، مثل: الخشب والزجاج، وتضمّ الكثير من الأواني والمزهريات.

في هذا الإطار، تشرح مديرة قسم التصميم إيفيلينا كرافييف سودربيرغ أن "الطبيعة تشكّل الفكرة الرئيسة في مجموعة ربيع هذا العام"، مشددة على ألق المواد الطبيعية في المساحة.

توفّر مجموعة "إتش إند إم هوم" إمكانيات واسعة لتشكيل نمط شخصي في المنزل حسب سودربيرغ، مع ملاحظة نقوش استوائية وتفاصيل مغربية ولمسات بوهيمية.

بدوره، يلفت سجاد "الجوت" المصنوع يدوياً، في حين تضيف النقوش الهندسية المستنبطة من الطبيعة، النقوش التي يحملها، تأثيرات بصرية جريئة إلى المنزل!

من جهة ثانية، لا يقتصر استعمال الأواني والمزهريات الزجاجية على الزينة فحسب، لكنها تدخل الطبيعة إلى المنزل باحتواء الزهور ونباتات الأماكن المغلقة. وتشيع الفوانيس المخرمة شعوراً بالراحة، وخصوصاً الفانوس المغربي على شكل قفص الطيور.

من ناحية أخرى، تعكس ألواح التقطيع الخشبية العملية، مع الإشارة إلى أن هناك قطع مختارة مميزة من المجموعة، مثل: أغطية الوسائد، والمناشف الصغيرة، وشراشف الطاولات، وهي مصنوعة من القطن العضوي 100%.

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