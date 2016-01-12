مران الأهلي - صالح جمعة يقترب من المشاركة أمام الداخلية

اقترب صالح جمعة لاعب الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الداخلية في الجولة الـ14 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

وشارك اللاعب في تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين اللذين شاركوا في الفوز 3-1 على المقاولون العرب والصعود للصدارة المؤقتة.

وكان صالح قد شكا من إجهاد بالعضلة الخلفية عقب المباراة التي تألق فيها بشكل كبير، حسب تصريحات طبيب الفريق خالد محمود.

وكان من المقرر خضوعه لاختبار طبي اليوم قبل المشاركة في التدريبات.

اقرأ أيضا - تحليل أهلاوي - صالح يرقص مع الذئاب رغم نشاز لحن الطرفين

اقرأ أيضا - الأكثر صناعة في الدوري هذا الموسم.. صالح جمعة