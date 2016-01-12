أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - صالح جمعة يقترب من المشاركة أمام الداخلية

Google+ Print
مران الأهلي - صالح جمعة يقترب من المشاركة أمام الداخلية مران الأهلي - صالح جمعة يقترب من المشاركة أمام الداخلية

اقترب صالح جمعة لاعب الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الداخلية في الجولة الـ14 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

وشارك اللاعب في تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين اللذين شاركوا في الفوز 3-1 على المقاولون العرب والصعود للصدارة المؤقتة.

وكان صالح قد شكا من إجهاد بالعضلة الخلفية عقب المباراة التي تألق فيها بشكل كبير، حسب تصريحات طبيب الفريق خالد محمود.

وكان من المقرر خضوعه لاختبار طبي اليوم قبل المشاركة في التدريبات.

اقرأ أيضا - تحليل أهلاوي - صالح يرقص مع الذئاب رغم نشاز لحن الطرفين

اقرأ أيضا - الأكثر صناعة في الدوري هذا الموسم.. صالح جمعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع