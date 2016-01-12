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تأجيل محكمة المتهمين في أحداث «نجع حسان» الطائفية بالأقصر لـ8 فبراير‎

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تأجيل محكمة المتهمين في أحداث «نجع حسان» الطائفية بالأقصر لـ8 فبراير‎ تأجيل محكمة المتهمين في أحداث «نجع حسان» الطائفية بالأقصر لـ8 فبراير‎

محكمة جنايات قنا – أرشيفية

قررت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 48 متهمًا في أحداث نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر إلى 8 فبراير القادم لسماع دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهاني طه، وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال.

وتم نقل وقائع محاكمة المتهمين من محكمة جنايات الأقصر إلى محكمة جنايات قنا لدواع أمنية.

​وكانت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية في غرب الأقصر، شهدت في شهر يوليو من عام 2013 أحداث عنف طائفي إثر مقتل مسلم على يد مسيحيين، حيث أسفرت الاشتباكات عن حرق وإتلاف 23 منزلاً ومقتل حسان حسني صدقي سالم، 54 سنة، وأربعة آخرين هم روماني نصحي 42 سنة وإميل نسيم 40 سنة ومحارب نصحي 40 سنة وراسم تادرس 53 سنة بجانب إصابة 3 آخرين من سكان المنطقة​​.

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