أمير الكويت ورئيس وزراء فرنسا يعزيان أردوغان فى ضحايا تفجير اسطنبول

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التفجير الإرهابى فى منطقة السلطان أحمد السياحية وسط إسطنبول والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد أمير الكويت استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامى الآثم الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذى يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتأييدها لكافة الإجراءات التى تتخذها تركيا لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا موقف دولة الكويت الثابت فى رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولى لمحاربته.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية أيضا إلى الرئيس التركى ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التفجير الإرهابى سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وفى ذات السياق بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جهته أعرب رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس عن تضامنه مع تركيا وأسر الضحايا فى حادث التفجير الذى وقع الثلاثاء، بالعاصمة اسطنبول وأوقع ما لا يقل عن 10 قتلى أغلبهم من الأجانب.

وأكد فالس- فى تصريح أن فرنسا وتركيا وكل البلدان التى يهاجمها الإرهاب عليها أن تتضامن وحشد كل الوسائل اللازمة لمكافحة التهديد الارهابى. وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى أنه حتى الان لا توجد معلومات تشير إلى وجود فرنسيين ضمن الضحايا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت عقب وقوع الحادث- عن تشكيل خلية أزمات بالوزارة وكذلك بمقر السفارة الفرنسية بالعاصمة التركية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالرعايا الفرنسيين فى تركيا.

>وتقوم وسائل الإعلام الفرنسية ببث رقم الخط الساخن لوزارة الخارجية الفرنسية لتقديم المعلومات المتوفرة لديها لحظة بلحظة.

وكانت محافظ مدينة إسطنبول قد أعلن أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب نحو 15 آخرون بجروح فى انفجار وقع الثلاثاء فى ساحة السلطان أحمد التاريخية.

وتشير وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن مصادر رسمية محلية إلى أن الهجوم نفذه انتحارى سورى من مواليد 1988.

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