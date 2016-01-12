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القوات البريطانية تساعد السعودية على تحديد أهداف عسكرية فى اليمن

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القوات البريطانية تساعد السعودية على تحديد أهداف عسكرية فى اليمن القوات البريطانية تساعد السعودية على تحديد أهداف عسكرية فى اليمن

> قال وزير الخارجية البريطانى إن القوات البريطانية تساعد على تحديد أهداف للحملة العسكرية التى تقودها فى اليمن، وإنها لم تجد أى انتهاكات "متعمدة" للقانون الدولى.

كان دعم بريطانيا للغارات الجوية السعودية قد تعرض لانتقادات من جماعات حقوقية اتهمت السعودية وهى مملكة سنية مسلمة بقصف المدنيين فى حملتها على المتمردين الحوثيين الشيعة المتورطين فى الحرب الأهلية فى اليمن.

وقال فيليب هاموند للنواب فى مجلس العموم اليوم الثلاثاء إنه لا يمكنه الكشف عن عدد أفراد القوات البريطانية المنخرطين فى العملية، "لكن لدينا فعلا وجودا عسكريا فى السعودية ونعمل مع السعوديين... لضمان أن الأهداف العسكرية المشروعة فقط هى التى يتم استهدافها."

وأضاف أنه "لم يكن هناك أى أدلة على الانتهاك المتعمد للقانون الإنسانى الدولي."
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