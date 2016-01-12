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أخبار الأردن اليوم.. 16 ألف لاجئ سورى عالق على الحدود مع سوريا

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أخبار الأردن اليوم.. 16 ألف لاجئ سورى عالق على الحدود مع سوريا أخبار الأردن اليوم.. 16 ألف لاجئ سورى عالق على الحدود مع سوريا
ركزت أخبار الأردن اليوم، على إعلان وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام، محمد المومنى، أن أعداد السوريين العالقين على الحدود الأردنية - السورية ارتفع إلى 16 ألفا، داعيا المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة لهم.

وقال المومنى، إن نحو 16 ألف سورى يقيمون فى مخيمات على الحدود الشرقية الأردنية السورية، مضيفا "هؤلاء السوريين قدموا من شمال وشرق سوريا، من مناطق هى أقرب ما تكون إلى بلدان أخرى من الأردن".

وأوضح "أن الأردنية سمحت للوكالات الدولية مثل الصليب الأحمر واليونسيف والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء اللاجئين من خلال مكتب ارتباط أقيم لهذا الغرض".


>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، وثيقة كشفت خطة إجراءات مشتركة لتوسيع الجهود فى مكافحة انتشار المواد النووية والمشعة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، ففى ختام لقاء جمع وزيرى خارجية البلدين جون كيرى وناصر جودة، أكدت الوثيقة سعى الحكومتين العمل معا على زيادة قدرة الأردن فى الوقاية من الحالات المتصلة بالانتشار النووى وتوفير الإجابات اللازمة عن الحوادث المتصلة فيها.

ورصدت أخبار الأردن اليوم، قلق المسئول الإسرائيلى عاموس جلعاد، بشأن مستقبل الاستقرار فى الأردن فى ضوء زحف حركات مقاتلة يقودها إسلاميون بالمنطقة وذلك فى ابتعاد عن تحفظ إسرائيل المعتاد بشأن جارها وشريكها الأمنى.

وتعد الأردن أحد بلدين عربيين وقعا اتفاق سلام مع إسرائيل ولا يزال بعيدا إلى حد كبير عن موجة اضطرابات عمت أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

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مصر 365

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